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وزير النقل يزور أنفاق لندن..وخطط لزيادة قطارات الأنفاق فى مصر

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وزير النقل يزور أنفاق لندن..وخطط لزيادة قطارات الأنفاق فى مصر وزير النقل يزور أنفاق لندن..وخطط لزيادة قطارات الأنفاق فى مصر

الدكتور سعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

زار الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل اليوم إلى أنفاق لندن كما التقى بالمسئولين عن أكاديمية الأنفاق البريطانية للاستعانة بهم في إنشاء مثيلتها في .

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل – في تصريح اليوم الجمعة – إن عدد ومساحة الأنفاق في مصر لا تقل عن لندن ومع ذلك لا يوجد لدينا متخصصون في هذه الصناعة ومازلنا نعتمد على الخبراء الاجانب في هذا المجال.

وأضاف ابراهيم أن الدكتور الجيوشي يولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وسيعلن قريبا عن إنشاء جامعة النقل والتي تشمل كل التخصصات التي تحتاجها مصر في مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق والكباري وكذلك النقل البحري والنهري والبري.

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