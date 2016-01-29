مصرع 63 من تنظيم داعش بنيران عراقية بالأنبار وصلاح الدين

>لقى 63 من مسلحى تنظيم داعش اليوم الجمعة مصرعهم خلال هجوم قوة عراقية مشتركة استهدف تجمعات لعناصر التنظيم بمنطقة الثرثار شمال الرمادى بالأنبار غربى العراق، وخلال اشتباك مسلح مع داعش بصلاح الدين شمالى العراق.

وذكر بيان صحفى للحشد الشعبى أن قواته بالتعاون مع قوات الجيش وبإسناد من الطيران العراقى هاجمت مسلحى التنظيم، مما أسفر عن مقتل 60 إرهابيا كانوا يتحصنون فى عدد من المنازل تمهيدا للهجوم على القوات العراقية بمنطقة الثرثار.

وفى صلاح الدين، قتلت قوة من " الحشد الشعبى" ثلاثة عناصر من داعش أحدهم انتحارى خلال اشتباك مسلح بين الجانبين فى منطقة جبال مكحول صباح اليوم.