صور| «الحضري» وأسرته ضيوف «بيت العيلة» على «النهار‎».. الأحد المقبل

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية المتميزة نجوى إبراهيم، كلًا من عصام الحضري، وزوجته صابرين، وأبنائهم، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، في حلقة خاصة بعنوان “مصروف البيت”، ببرنامجها “بيت العيلة”، المُذاع على شاشة فضائية النهار،

كما يستضيف البرنامج ناهد لاشين، التي تعمل كـ “عمدة”، وزوجها وبناتها، في حديثٍ خاص مع العائلتين حول مصروف المنزل، ومناقش أسئلة منها:” مَن المسؤول عن المصروف، كيف يديرون المنزل بما يحصلون عليه من مال، وكواليس حياتهم الإنسانية”.

كما تكشف العائلتين عن التفاصيل التي تعرضوا لها في مشوارهم الحياتي، حين يسردون أهم المواقف الإنسانية المضحكة التي يتعرضون لها، وكيف يواجهون غلاء الأسعار بحلقة مصروف البيت .