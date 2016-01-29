أخبار عاجلة

وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور| «الحضري» وأسرته ضيوف «بيت العيلة» على «النهار‎».. الأحد المقبل

Google+ Print
صور| «الحضري» وأسرته ضيوف «بيت العيلة» على «النهار‎».. الأحد المقبل صور| «الحضري» وأسرته ضيوف «بيت العيلة» على «النهار‎».. الأحد المقبل

الإعلامية نجوى إبراهيم والحضري وأسرته

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية المتميزة نجوى إبراهيم، كلًا من عصام الحضري، وزوجته صابرين، وأبنائهم، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، في حلقة خاصة بعنوان “مصروف البيت”، ببرنامجها “بيت العيلة”، المُذاع على شاشة فضائية النهار،

كما يستضيف البرنامج ناهد لاشين، التي تعمل كـ “عمدة”، وزوجها وبناتها، في حديثٍ خاص مع العائلتين حول مصروف المنزل، ومناقش أسئلة منها:” مَن المسؤول عن المصروف، كيف يديرون المنزل بما يحصلون عليه من مال، وكواليس حياتهم الإنسانية”.

كما تكشف العائلتين عن التفاصيل التي تعرضوا لها في مشوارهم الحياتي، حين يسردون أهم المواقف الإنسانية المضحكة التي يتعرضون لها، وكيف يواجهون غلاء الأسعار بحلقة مصروف البيت .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا