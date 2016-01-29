انفجار أنبوب لنقل الغاز إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق

>انفجر أنبوب لنقل الغاز بناحية "قادر كرم" والذي يمتد إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة، مما تسبب في اندلاع حريق.

وقال مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر- في تصريح صحفي- إن أنبوب الغاز مابي بين قادر كرم وأربيل انفجر صباح اليوم ولم تعرف أسبابه، مشيرا إلى أن حريق كبيرا اندلع نتيجة الانفجار تمت السيطرة عليه من قبل فرق الإطفاء المختصة.

وذكر بيان لوزارة داخلية إقليم كردستان - في بيان صحفي مقتضب - أن أنبوب للغاز ممتد إلى اربيل انفجر، وتم فتح تحقيق حول سبب الانفجار، وسيتم اعلان نتائج التحقيقيات فور انتهائها.

من جهة أخري، وصلت اليوم إلى مطار أربيل ست جثث لمهاجرين من كردستان غرقوا في بحر ايجة قرب السواحل التركية خلال توجههم إلى اليونان يوم الجمعة الماضي، وستصل ست جثث كرية أخري الى السليمانية شمال شرقي العراق.

وأشارت مصادر كردية إلى أن قاربين غرقا في بحر ايجة على متنهما عشرات المهاجرينن إلى أوروبا، تم انقاذ 23 مهاجرا من إقليم كوردستان، وقامت الحكومة التركية بالقاء القبض على ثلاثة مهربين على صلة بغرق المهاجرين الأكراد.

وكان 70 شخصا غالبيتهم من كردستان العراق غرقوا إثر إنقلاب قاربين قرب السواحل التركية وأن الضحايا من مناطق رانية وكويسنجق وبشدر وبيرمكرون ومناطق قريبة من محافظة أربيل.