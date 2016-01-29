البحرين تدين الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدًا بالسعودية

أدانت مملكة البحرين اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمحافظة الإحساء بالسعودية و الذى أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين .

وأكدت الخارجية البحرينية – في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا” – دعمها للسعودية وتأيدها في كل ما تتخذه من إجراءات لترسيخ الأمن وبسط الاستقرار في جميع أنحاء المملكة باعتبار ذلك ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن في المنطقة والعالم بأسره، مجددة موقفها الثابت المناهض للإرهاب بكافه أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وتضامنها مع جهود المجتمع الدولي للقضاء على تلك الآفة الخطيرة.