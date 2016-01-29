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انقطاع الكهرباء على 90% من مدينة ” كراتشي ” الباكستانية

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انقطاع الكهرباء على 90% من مدينة ” كراتشي ” الباكستانية انقطاع الكهرباء على 90% من مدينة ” كراتشي ” الباكستانية

انقطع التيار الكهربائي اليوم الجمعة، عن 90 بالمئة من كراتشي، أكبر وأغنى مدينة في باكستان، مما أحدث شللا في الحياة الطبيعية.

ونقلت قناة( سكاي نيوز) عن شركة المرافق الخاصة التي تدير إمدادات الكهرباء “كي ألكتريك” قولها – في بيان اليوم – ” إن مستويات الرطوبة المرتفعة تسببت في سقوط خط نقل كهربي مما أسفر عن انقطاع التيار “.

وسبق لرئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، أن تعهد لدى بلوغه السلطة في 2013 بإصلاح مشكلة الكهرباء، لكن باكستان لا زالت تجد صعوبة في توفير الكهرباء لسكانها البالغ عددهم 190 مليون نسمة وقطاع الصناعة فيها.

وتساهم مدينة كراتشي التي تشهد أعمال عنف ويسكنها 23 مليون نسمة، بنصف الدخل القومي لباكستان، كما تضم البورصة والبنك المركزي وميناء عملاقا.

ودفع الانقطاع الثالث للكهرباء خلال شهر، المتاجر والمستشفيات والشركات، إلى استخدام المولدات الاحتياطية مع انطفاء الأنوار، بما في ذلك مقر المجلس المحلي.

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أونا

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