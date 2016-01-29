مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة غذاء مسممة بالمنوفية

لقى منذ قليل 4 أفراد من أسرة واحد بمدينة السادات فى محافظة المنوفية مصرعهم، وذلك إثر حالة تسمم، عقب تناول وجبة غذاء مسممة، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، يفيد مصرع كل من رضا محمد الدوى44 عاما، وزوجته جيهان جعفر 42 عاما، وأنجالهما محمد11عاما، وسيف 10 أعوام، كما تم نقل نجلهما الثالث علاء 13 عاما إلى مستشفى الجامعة لوضعه بقسم السموم، وذلك إثر حالة تسمم، عقب تناول وجبة الغذاء بمنزلهم بالمنطقة الأولى "ابنى بيتك" بمدينة السادات، تم نقلهم إلى مستشفى السادات. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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