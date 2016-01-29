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الصحة: توفير عقار "إندوكسان" لمرضى الأورام ويصل جميع المستشفيات خلال يومين

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الصحة: توفير عقار "إندوكسان" لمرضى الأورام ويصل جميع المستشفيات خلال يومين الصحة: توفير عقار "إندوكسان" لمرضى الأورام ويصل جميع المستشفيات خلال يومين
قالت الدكتورة ولاء فاروق مدير إدارة الدعم والنواقص بوزارة الصحة، إن الوزارة وفرت عقار "إندوكسان" لمرضى الأورام بجميع الصيدليات، بتركيز 1 جرام، 200 ملليجرام، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فى توزيعه وسيتم توفيره بكل المستشفيات بحد أقصى خلال يومين.

وأضافت ولاء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة أجرت اتصالات بكل من تلقوا شكاواهم بنقص العقار عبر الخط الساخن للوزارة، لإعلامهم بتوفير العقار وحصولهم عليه، لافته إلى أن السوق كان يواجه مشكلة فى نقص العقار خلال الفترة الماضية، وأن توفير تلك الكمية سيحل الأزمة.

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مصر 365