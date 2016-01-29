هاشتاج الإحساء يتصدر ترند تويتر.. ومغردون ينعون الضحايا ويلعنون الإرهاب

تصدر هاشتاج "الإحساء" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب الانفجار الذى حدث أثناء صلاة الجمعة، والذى نفذته عناصر إرهابية استهدفت مسجد الإمام الرضا بمنطقة محاسن بالإحساء فى المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقدم المدونون العزاء لأهالى الضحايا عبر الهاشتاج، وصبوا غضبهم على الإرهاب الأسود الذى تغلغل فى الدول العربية بالآونة الأخيرة، وجاءت التدوينات "يختارون من الأيام أفضلها ومن الأماكن أقدسها لينحروا وينتحروا.. ألا لعنة الله عليهم إلى يوم الدين".

ودعا راشد آل عبد الله: "اللهم احفظ الإحساء وأهلها من كل سوء ومكروه.. ورد اللهم كيد من يستتر باسم الدين فى نحورهم.. واحفظ جنودنا ورجال أمننا من كل سوء وشر"، فيما قالت رزان عبد العزيز: "اللهم من أرادنا بسوء مهما كان دينه ومعتقده فأشغله فى نفسه ورد كيده فى نحره واجعل تدبيره تدميرًا له".

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