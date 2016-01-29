أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج الإحساء يتصدر ترند تويتر.. ومغردون ينعون الضحايا ويلعنون الإرهاب

Google+ Print
هاشتاج الإحساء يتصدر ترند تويتر.. ومغردون ينعون الضحايا ويلعنون الإرهاب هاشتاج الإحساء يتصدر ترند تويتر.. ومغردون ينعون الضحايا ويلعنون الإرهاب
تصدر هاشتاج "الإحساء" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب الانفجار الذى حدث أثناء صلاة الجمعة، والذى نفذته عناصر إرهابية استهدفت مسجد الإمام الرضا بمنطقة محاسن بالإحساء فى المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقدم المدونون العزاء لأهالى الضحايا عبر الهاشتاج، وصبوا غضبهم على الإرهاب الأسود الذى تغلغل فى الدول العربية بالآونة الأخيرة، وجاءت التدوينات "يختارون من الأيام أفضلها ومن الأماكن أقدسها لينحروا وينتحروا.. ألا لعنة الله عليهم إلى يوم الدين".

ودعا راشد آل عبد الله: "اللهم احفظ الإحساء وأهلها من كل سوء ومكروه.. ورد اللهم كيد من يستتر باسم الدين فى نحورهم.. واحفظ جنودنا ورجال أمننا من كل سوء وشر"، فيما قالت رزان عبد العزيز: "اللهم من أرادنا بسوء مهما كان دينه ومعتقده فأشغله فى نفسه ورد كيده فى نحره واجعل تدبيره تدميرًا له".

الإحساء (1)

الإحساء (2)

الإحساء (3)

الإحساء (4)

- بالفيديو.. مقتل 3 فى هجوم على مسجد بالاحساء فى السعودية

- العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية

- العربية: إرهابيان استهدفا مسجدا بالإحساء أحدهما فجر نفسه والقبض على الثانى

- أول صور من مسجد الإحساء بالسعودية بعد تعرضه لتفجير إرهابى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو