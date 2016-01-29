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غدًا| إعادة محاكمة اثنين من متهمي «أحداث قصر القبة»

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غدًا| إعادة محاكمة اثنين من متهمي «أحداث قصر القبة» غدًا| إعادة محاكمة اثنين من متهمي «أحداث قصر القبة»

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة اثنين من المتهمين في قضية “أحداث قصر القبة”.

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكمها على المتهمين في القضية بجلسة 10 أكتوبر الماضي، بالحبس 3 سنوات لمتهمين اثنين، وعام لـ 18 متهم آخر في القضية، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، فضلًا عن وضعهم تحت المراقبة مدة مساوية، وإلزام جميع المتهمين بالمصروفات الإدارية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عددًا من الاتهامات منها:” التجمهر، البلطجة، التلويح بالعنف، استعراض القوة، التظاهر بدون ترخيص، تكدير السلم العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.

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