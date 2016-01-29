بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد انفجار مدرعة العريش بمسقط رأسه فى المنوفية

شيع المئات من أهالى قرية أبو مشهور، التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، جثمان الشهيد النقيب أبو اليزيد إبراهيم أبو اليزيد من قوات أمن شمال سيناء، الذى استشهد أمس فى حادث انفجار مدرعة بمنطقة سوق السمك بالعريش.

وانطلقت الجنازة العسكرية من مسجد "سيدى على" بعد أداء صلاة الجمعة وصلاة الجنازة على جثمان الشهيد، بحضور اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة المنوفية، واللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء هشام فاروق مفتش الداخلية بالمنوفية، ولفيف من القيادت الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فيما ردد الأهالى هتافات مناهضة للإرهاب، ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، "الشعب يريد إعدام الإخوان" و"لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

من جانبه أكد الشيخ على، أحد الأهالى، أن المصريين لن ينسوا دماء شهدائهم الأبرار التى تضىء لمصرنا الغالية الطريق نحو مستقبل آمن، مؤكدا أن تضحيات شهداء الواجب من أبطال الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة جاءت لتعلى كلمة الحق، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لن يهدأ لها بال حتى تقتص من قتلة الشهداء وتجتث جذور الإرهاب من كل ربوع مصر.

جدير بالذكر أن الشهيد متزوج ولديه 3 أولاد إبراهيم ( 26 سنة )، إسماعيل ( 14 سنة ) ومحمد (7 سنوات) ، وأكد أهالى القرية أن الشهيد كان حسن الخلق وطيب السمعة بين الناس وكان دائما يسعى إلى أعمال الخير وأنه مثال للقدوة الحسنة لأهالى القرية.

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