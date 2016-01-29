صور| شيرين تنهي استعداداتها لإحياء البرايم الأخير من «ستار أكاديمي»

كتبت – إنجي لطفي

أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، استعداداتها لإحياء البرايم الأخير من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي ” في موسمه الحادي عشر، المذاع على شاشة “سي بي سي”.

“شيرين”، حرصت على الذهاب إلى الأكاديمية والتقاط الصور أيضا مع الطلاب، والتعرف عليهم عن قرب، وسط عدد من التوجيهات والنصائح لهم قبل إنطلاق البرايم الأخير المقرر اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءا.

اللقب يتنافس عليه كل من “محمد عباس وهايدي موسي” من مصر، ومروان يوسف من لبنان، والتونسي نسيم رايسي، لتكون النجمة المصرية شيرين هي مسك ختام الموسم الحادي عشر من “ستار أكاديمي”.

ومن المقرر أن تغني 3 أغنيات، منهم اثنين بمشاركة الطلاب، وواحدة بمفردها.