فينجر: النني قد يبدأ أساسيا أمام بيرنلي

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن المصري محمد النني لاعب وسط الفريق قد يشارك أساسيا أمام بيرنلي في كأس إنجلترا يوم السبت.

محمد النني انتقل لأرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من بازل السويسري لكنه لم يشارك حتى الآن.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي "من المحتمل أن يبدأ النني أمام بيرنلي، سأراه غدا.. هو في العادي ليس لاعب ارتكاز لكنه ذو طابع دفاعي قليلا أكثر من لاعبي الوسط العاديين".

وأضاف "لذلك هو يمكنه اللعب في أكثر من مكان أمام الخط الدفاعي، هو لديه فنيات جيدة ورؤية جيدة، يتنقل كثيرا وكذلك رشيق".

ويستضيف أرسنال غدا السبت على ملعبه الإمارات فريق بيرنلي في دور الـ32 من كأس إنجلترا