الغذاء والدواء الأمريكية:عقار زيباتير الجديد يعالج فيروس سى خلال 16 أسبوعا

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بشكل رسمى فى الساعات الأولى من يوم الجمعة على طرح دواء جديد لعلاج مرض الالتهاب الكبدى الوبائى ج المزمن، والمعروف باسم فيروس سى، والذى تعد مصر من أعلى دول العالم فى معدلات انتشار المرض بها.

ويحتوى الدواء الجديد زيباتير Zepatier، على المادة الفعالة إلباسفير وجرازوبريفير، وهو متوفر فى صورة أقراص يتناولها المرضى عن طريق الفم لمدة 12 أو 16 أسبوعا، ويمكن أن يستخدم المرضى العلاج الجديد دون الحاجة لعقار الريبافارين أو حقن الإنترفيرون، ويتم تحديد مدة العلاج حسب حالة المريض وتطور الفيروس.

والمثير أن الدواء الجديد يصلح لعلاج النوع الجينى الرابع من فيروس سى الذى يصيب المصريين، سواء المصابين بتليف الكبد أم لا، كما يصلح لعلاج النوع الجينى الأول المنتشر بأمريكا، وكشفت التجارب الإكلينيكية أن نسب شفاء المرض بالنسبة للنوع الجينى الرابع المنتشر فى مصر تراوحت بين 97 إلى 100%، بينما بلغت نسب شفائه بالنسبة لمرضى النوع الجينى الأول ما بين 94 إلى 97%.

التجارب الإكلينيكية

>وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 1373 شخصا مصابين بمرض فيروس سى المزمن من النوع الجينى الأول والرابع، سواء الذين أصيبوا بالتليف أو لا، وحصلوا على أقراص زيباتير بمعدل مرة واحدة فى اليوم لمدة 12 أسبوعاً، وحصل بعضهم عليه لمدة 16 أسبوعا مع عقار الريبافارين، نظراً لأن حالتهم كانت متأخرة.

وكشفت النتائج أن فيروس سى اختفى تماماً من الدم، حسبما أظهرت التحاليل الطبية، واستمر ذلك 12 أسبوعاً على الأقل عقب الانتهاء من التجارب، ما يعنى أن المرض قد شفى تماماً، حسب تأكيد منظمة FDA.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تسبب فيها العقار الجديد: الصداع والغثيان والإعياء، وقد يتسبب فى حدوث خلل بأنزيمات الكبد، وحال تناول عقار الريبافارين معه فقد يصاب المريض بالأنيميا والصداع.

وتمتلك شركة ميرك الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

رسميا.. FDA تصدق على دواء جديد لعلاج فيروس سى "المصرى" بنسب شفاء 100%