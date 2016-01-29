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اليوم.. تدشين الصالون الثانى لجرامازيس الثقافى فى شرم الشيخ

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اليوم.. تدشين الصالون الثانى لجرامازيس الثقافى فى شرم الشيخ اليوم.. تدشين الصالون الثانى لجرامازيس الثقافى فى شرم الشيخ
تنطلق مساء اليوم، احتفالية افتتاح الفرع الثانى لصالون جرامازيس الثقافى فى مدينة السلام شرم الشيخ، والمستمرة على مدى يومين وينظمها مجلس السلام والتنمية الحضارية، تحت شعار "ثقافة وفن – تدعم سياحة"، وتم اختيار منطقة خان الخليلى بجنينة سيتى بقلب خليج نعمة لإقامة الصالون وتدشين مراسم الاحتفال.

وقالت الشاعرة إيمان هيكل مؤسس صالون جرامازيس الثقافى فى تصريح صحفى، إنها تستقبل ما لا يقل عن 100 شاعر وأديب وفنان وعازف من اتحاد صالونات والعرب الثقافية برئاسة الشاعر محمود حسن، مضيفة أن مثل هذه الصالونات ركيزة أساسية لرفع مستوى الثقافة لدى المواطنين بمختلف بيئاتهم، وأن الهدف الرئيسى لنشر مثل تلك الصالونات هو رفع مستوى ثقافة العاملين والمقيمين فى مدينة شرم الشيخ وفتح باب آخر للمعرفة والدورات التدريبية والمسابقات الرياضية والورش التعليمية للحرف اليدوية إيمانا منها بالقيم التراثية وحفاظا على وجودها واستمرارها فى الأجيال الجديدة وخاصة أهالى بدو سيناء.
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