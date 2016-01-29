محافظ المنوفية يأمر باستبعاد مدير الإدارة الزراعية بتلا

أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، باستبعاد مدير الإدارة الزراعية بتلا، بسبب تهاونه في اتخاذ إجراءات لمواجه ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية بدائرة مركز ومدينة تلا، كما أحال عدداً من مسئولي الوحدات المحلية ورؤساء تلك الوحدات إلى التحقيق لعدم تفعيل الازالات الفورية لعدد من التعديات الصارخة في مهدها.

ووجه عبد الباسط بتنفيذ حملة إزالة مكبرة بدائرة مركز تلا، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق القانون وإعادة هيبة الدولة خاصة في مجال التعدي على الأراضي الزراعية، نظرًا لما تمثله هذه الأرض من ثروة قومية للأجيال المقبلة، وما لها من تأثير كبير على الاقتصاد المصري.