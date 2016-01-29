بالصور.. أهالى منية النصر بالدقهلية يشيعون جثمان مجند استشهد بالعريش

شيع بعد صلاة الجمعة اليوم، أهالى قرية ميت عاصم، بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد أحمد محمود زيد، مجند بالقوات المسلحة بشمال سيناء 21 سنة، والذى لقى مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة للقوات المسلحة بالعريش.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الشهيد، بالمسجد الكبيرة بقرية ميت عاصم، ثم انطلقت الجنازة تتقدمها قوات من حرس الحدود، وقائد المنطقة العسكرية بالدقهلية، وقوات من الشرطة العسكرية.

وقد هتف المشيعون هتافات مناهضة للإخوان والجماعات التكفيرية بسيناء، وطالبوا بالقصاص للشهيد.



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