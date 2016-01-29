أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى منية النصر بالدقهلية يشيعون جثمان مجند استشهد بالعريش

Google+ Print
بالصور.. أهالى منية النصر بالدقهلية يشيعون جثمان مجند استشهد بالعريش بالصور.. أهالى منية النصر بالدقهلية يشيعون جثمان مجند استشهد بالعريش
شيع بعد صلاة الجمعة اليوم، أهالى قرية ميت عاصم، بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد أحمد محمود زيد، مجند بالقوات المسلحة بشمال سيناء 21 سنة، والذى لقى مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة للقوات المسلحة بالعريش.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الشهيد، بالمسجد الكبيرة بقرية ميت عاصم، ثم انطلقت الجنازة تتقدمها قوات من حرس الحدود، وقائد المنطقة العسكرية بالدقهلية، وقوات من الشرطة العسكرية.

وقد هتف المشيعون هتافات مناهضة للإخوان والجماعات التكفيرية بسيناء، وطالبوا بالقصاص للشهيد.

جثمان مجند استشهد بالعريش (1)

جثمان مجند استشهد بالعريش (2)

جثمان مجند استشهد بالعريش (3)

جثمان مجند استشهد بالعريش (4)

جثمان مجند استشهد بالعريش (5)

جثمان مجند استشهد بالعريش (6)

جثمان مجند استشهد بالعريش (7)

جثمان مجند استشهد بالعريش (8)

جثمان مجند استشهد بالعريش (9)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365