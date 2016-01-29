رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى

أجرى الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل العيادات الخارجية للمستشفى الجامعى.

وبدأ الدكتور ممدوح غراب جولته بتفقد العناية المركزة للكبد ووحدة الأشعة، كما تفقد جميع العيادات والتى تشمل ١٥ عيادة وبدأ بعيادات النفسية والعصبية وعيادة الأسنان وعيادة السكر والغدد الصماء وعيادة الجهاز الهضمي للأطفال، وعيادة أمراض الدم وعيادة النساء والتوليد والجراحة وعيادة العظام وعيادة الباطنة وضغط الدم.

ومر الدكتور ممدوح على الصيدليات وخلال الجولة تحدث مع المرضى وسؤالهم عن مدى رضاءهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم واستمع إلى الشكاوى وأيضا تحدث مع الأطباء وهيئة التمريض للاطمئنان على سير العمل داخل العيادات.

وأكدت الدكتورة إلهام مدني مدير العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى، أن هذه العيادات تعمل يوميا من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، وتستقبل جميع الحالات وتصرف العلاج بالمجان وتجهيز المرضى للعمليات وتستقبل مرضى التأمين الصحي، وذلك فى ١٥ عيادة خارجية تضم جميع التخصصات لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة لهم.