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محافظة الاسماعيلية تتابع حملة النظافة العامة بمنطقة الكيلو 2

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محافظة الاسماعيلية تتابع حملة النظافة العامة بمنطقة الكيلو 2 محافظة الاسماعيلية تتابع حملة النظافة العامة بمنطقة الكيلو 2
أشرف المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية، على الحملة التى نظمها مجلس مدينة الاسماعيلية بمنطقة الكيلو 2، والتي شملت تنفيذ أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات والرتش بالمنطقة والبدء فى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع آدم بوسط المنطقة، وإعادة فتح وتوسعة الشارع وتمهيده للرصف والذي يخدم المنطقة بالكامل إضافة إلى عزبتي آدم وإبراهيم صالح ومنطقة مركز الشباب والوحدة الصحية ونقطة الشرطة الجديدة تحت الإنشاء.

وتفقد السكرتير العام للمحافظة ومرافقوه، أعمال زرع أعمدة الكهرباء الجديدة وإنارة المنطقة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة المحافظة بالعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالي للإسماعيلية وتنفيذا لخطة المحافظة للتطوير والتجميل.

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