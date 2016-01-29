رئيس المؤتمر الشعبى اللبنانى: مصر لاتقهر.. وقطر تسعى لتقسيم العرب

قال كمال شاتيلا، رئيس المؤتمر الشعبى اللبنانى، إنهم يقفون إلى جانب مصر الثورة، مشيرا إلى أن مصر الآن تسير اتجاه الحرية والاستقلال على يد القائد الرئيس السيسى بخطى ثابته.

وأضاف شاتيلا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم، الجمعة، أن مصر قوية الآن تسير بشكل على خطى صحيح لتصحيح الثورة المصرية بالتخلص من حكم الإخوان مشددا أن مصر الآن تعيش حالة من التلاحم بين الجيش والشعب.

وأشار رئيس حزب المؤتمر الشعبى خلال مشاركته بالمؤتمر العام للحزب الناصرى إلى أن مصر لا تقهر لأنها القاهرة دائما، مطالبا بضرورة إطلاق القوة العربية المشتركة لمواجهة الإرهاب، متهما قطر بأنها تقف ضد إطلاق القوة العربية المشتركة ولها دور سلبى وتعمل على تقسيم الوطن العربى مشير إلى أن التحالف القطرى التركى خطر على الأمن القومى العربى.