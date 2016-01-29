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الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية

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الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التى ستُعقد يومى غد وبعد غد.

تأتى مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية القادمة فى إطار حرص على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وتتمثل أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية فى مناقشة مسألتى الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن تمويل الاتحاد الأفريقي، حيث تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش فى الجلسة المغلقة التى يعقدها رؤساء الدول والحكومات قبل الافتتاح الرسمى لأعمال القمة، والتى ستتناول موضوعات السلم والأمن بالقارة وسُبل تعزيز التعاون الإقليمى حول مكافحة الإرهاب.

ويتضمن برنامج الرئيس عدداً من اللقاءات مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول فى مختلف المجالات، وسيقدم الرئيس تقريراً إلى القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، إذ يتناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التى عقدت فى ديسمبر 2015 والجهود التى بذلتها مصر فى إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن أفريقيا فى قمة باريس.


>- الرئيس السيسى يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى القمة الأفريقية الـ 26

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