لليوم الثانى.. هاشتاج "علمنى العسكرى المصرى" يتصدر تويتر

يتصدر هاشتاج "علمنى العسكرى المصرى" قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، لليوم الثانى على التوالى احتفاءً بالعساكر والجنود المصريين، وكاعتذار لجنود ميدان التحرير الذين سخر منهم فيدو " البلالين" الشهير، لشادى حسين مراسل برنامج أبلة فاهيتا، والفنان الشاب "أحمد مالك".

وحرص المغردون على سرد أهم الصفات التى اكتسبوها من العساكر المصريين، من خلال مشاركتهم بفاعلية على الهاشتاج، حيث قالت أميرة: "تعلمت أنه لا يحلف على شىء إلا متأكد منه، ولا يرجع إلا منتصرا أو شهيدا"، مضيفة: "علمنى العسكرى المصرى أن أعداءه ومن يهينه هم الأقزام لأن العسكرى المصرى قول وفعل ورجولة".

وقالت ملك سمير: "علمنى الجندى المصرى أن معنى التضحية والفداء تجدهم فى خير الجنود"، فيما قال إبراهيم: "علمنى أن الكرامة هى الدفاع عن الوطن.. وأن الوطن هو الأب والأم والأبناء.. ولو أن الحياة جميلة فجمالها فى الكرامة".



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