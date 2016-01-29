بالفيديو.. لحظة تفجير مسجد الإمام الرضا بمنطقة الإحساء فى السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يظهر اللحظات الأولى للانفجار الذى نفذته عناصر إرهابية، واستهدف مسجد الإمام الرضا بمنطقة محاسن بالإحساء فى المنطقة الشرقية بالسعودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>بالفيديو والصور..هجوم إرهابى جديد بالسعودية.. انتحارى يفجر نفسه بمسجد للشيعة فى الإحساء و5 إرهابيين آخرين يشتبكون بالأسلحة مع الشرطة .. مصرع 3 مصلين وضبط أحد المتورطين فى الهجوم
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العربية: إرهابيان استهدفا مسجدا بالإحساء أحدهما فجر نفسه والقبض على الثانى
العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية
وأسفر الحادث، الذى وقع أثناء صلاة الجمعة، عن سقوط 3 قتلى، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.
pic.twitter.com/3a4OLcZlLO #عاجل فيديو متداول لتفجير حسينية في #الأحساء ظهر اليوم . #انفجار_مسجد_الأحساء #تفجير_حسينية_الأحساء— خالد الشهري (@1k_k) January 29, 2016
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>بالفيديو والصور..هجوم إرهابى جديد بالسعودية.. انتحارى يفجر نفسه بمسجد للشيعة فى الإحساء و5 إرهابيين آخرين يشتبكون بالأسلحة مع الشرطة .. مصرع 3 مصلين وضبط أحد المتورطين فى الهجوم
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>الجبهة الوسطية تتهم "داعش" بتفجير مسجد السعودية.. وتؤكد: يثير فتنة طائفية
العربية: إرهابيان استهدفا مسجدا بالإحساء أحدهما فجر نفسه والقبض على الثانى
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العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية
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