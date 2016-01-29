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بالفيديو.. لحظة تفجير مسجد الإمام الرضا بمنطقة الإحساء فى السعودية

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بالفيديو.. لحظة تفجير مسجد الإمام الرضا بمنطقة الإحساء فى السعودية بالفيديو.. لحظة تفجير مسجد الإمام الرضا بمنطقة الإحساء فى السعودية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع ، يظهر اللحظات الأولى للانفجار الذى نفذته عناصر إرهابية، واستهدف مسجد الإمام الرضا بمنطقة محاسن بالإحساء فى المنطقة الشرقية بالسعودية.

وأسفر الحادث، الذى وقع أثناء صلاة الجمعة، عن سقوط 3 قتلى، حسبما أعلنت وزارة الداخلية .


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>بالفيديو والصور..هجوم إرهابى جديد بالسعودية.. انتحارى يفجر نفسه بمسجد للشيعة فى الإحساء و5 إرهابيين آخرين يشتبكون بالأسلحة مع الشرطة .. مصرع 3 مصلين وضبط أحد المتورطين فى الهجوم
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>الجبهة الوسطية تتهم "داعش" بتفجير مسجد السعودية.. وتؤكد: يثير فتنة طائفية

العربية: إرهابيان استهدفا مسجدا بالإحساء أحدهما فجر نفسه والقبض على الثانى
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العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية
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أول صور من مسجد الإحساء بالسعودية بعد تعرضه لتفجير إرهابى
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مصر 365

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