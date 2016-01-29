بالصور.. جنازة عسكرية وشعبية بالدقهلية للنقيب "السولية" شهيد العريش

شيع أهالى قرية منية سمنود، بمركز أجا بمحافظة الدقهلية فى جنازة عسكرية عقب صلاة الجمعة، جثمان الشهيد النقيب محمد عادل السولية، ابن عم لاعب الأهلى، عمرو السولية، والذى لقى حتفه أثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بجوار مدرسة أحمد عرابى دائرة قسم ثانى العريش.

وتجمع آلاف من الأهالى أمام مسجد انلجيلة، بالقرية، صباح اليوم، فى إنتظار جثمانه، وما أن وصل الجثمان أدى المصلون صلاة الجنازة عليه، وانطلقت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، لدفنه فى مثواه الأخير بمقابر القرية.

يذكر أن أهالى قرية ميت عاصم بمركز منية النصر، شيعوا جثمان شهيد مجند أحمد محمد زايد، ليكون النقيب "السولية" هو ثالث شهداء الدقهلية في التفجيرين الأخيرين بالعريش.

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