ارتفاع عدد شهداء تفجير مسجد بالسعودية لـ4 وإصابة 18 بينهم رجلا أمن

ارتفع عدد شهداء محاولة تفجير مسجد الرضا فى محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية إلى 4 شهداء و إصابة 18 من بينهم رجلى أمن.

وصرّح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، أنه تمت الحيلولة دون تمكن شخصيْن انتحاريَّيْن من الدخول إلى مسجد الرضا بحى محاسن فى محافظة الأحساء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، حيث تمكّن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجّههما إلى المسجد، وعند مباشرة رجال الأمن اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تمّ تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه، وضُبط بحوزته حزام ناسف.

وذكرت الداخلية السعودية أنه تمّ القبض على أحد المشاركين فى الهجوم على المسجد، وهو يرتدى حزاما ناسفا، وباشرت الجهات الأمنية التعامل مع الحادث، فيما ينتظر صدور بيانٍ أمنى يكشف تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

- الداخلية السعودية: استشهاد 2 وإصابة 7 فى محاولة تفجير مسجد الرضا بالأحساء

- الداخلية السعودية: تم الحيلولة دون تمكن انتحاريين من دخول مسجد الرضا بالأحساء