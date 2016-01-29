وصفة طبيعية تساعد على إذابة حصوات الكلى والتخلص من الألم

حصوات الكلى تسبب ألم فى مجرى البول والمثانة ولها عواقب وخيمة وعلاجها وإذابتها يتطلب المزيد من العلاج، وعادة ما تتكون الحصوات من رواسب الكالسيوم مثل أكسالات الكالسيوم والتى تشكل حجارة صغيرة كالرمل داخل الكلى.

وتظل حصوات الكلى أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات دون أن تسبب الأعراض، ومع ذلك إذا تحركت تسبب الألم الشديد فى الظهر والفخذين وعند التبول.

وفى السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بعرض فوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة طبيعية مذهلة تقضى على حصوات الكلى المؤلمة، وتشمل:

المكونات:

طريقة التحضير:

طريقة الاستخدام:

>250 جراما من زيت الزيتون البكر>250 جراما من الليمون (مع قشره)>250 جراما من جذور البقدونس>250 جراما من العسل الخام>يتم تنظيف الليمون وغسله بدقة ووضعه فى الخلاط، ومزجه مع جذور البقدونس ثم إضافة العسل وزيت الزيتون، وسكب هذا المزيج فى وعاء زجاجى وتخزينه فى الثلاجة.>يبتلع المريض ملعقة واحدة من المزيج كل صباح على معدة فارغة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل خاصة الماء خلال النهار.