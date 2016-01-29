القبض على تشكيل عصابى أثناء سرقة دراجة بخارية بنجع حمادى

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دشنا برئاسة النقيب محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز دشنا بالإنابة، وإشراف العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص متلبس بسرقة دراجة بخارية.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط كل من "أحمد.ا.ع" 23 سنة دشنا، وبحوزته شريط أقراص مخدرة أباتريل و"محمد.ع.م" 27 سنة دشنا و"حنفى.م.ع" 67 سنة دشنا متلبسين بسرقة دراجة بخارية، وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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