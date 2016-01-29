أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى أثناء سرقة دراجة بخارية بنجع حمادى

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى أثناء سرقة دراجة بخارية بنجع حمادى القبض على تشكيل عصابى أثناء سرقة دراجة بخارية بنجع حمادى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دشنا برئاسة النقيب محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز دشنا بالإنابة، وإشراف العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص متلبس بسرقة دراجة بخارية.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط كل من "أحمد.ا.ع" 23 سنة دشنا، وبحوزته شريط أقراص مخدرة أباتريل و"محمد.ع.م" 27 سنة دشنا و"حنفى.م.ع" 67 سنة دشنا متلبسين بسرقة دراجة بخارية، وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365