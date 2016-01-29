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إصابة 3 فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالعسيرات سوهاج

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إصابة 3 فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالعسيرات سوهاج إصابة 3 فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالعسيرات سوهاج
شهد الطريق الزراعى السريع أمام كوبرى شيحة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين سيارة ودراجة نارية توك توك نتج عنها إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى السريع ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن،رئيس مباحث المديرية بوقوع المصادمة بين السيارة رقم (4135 هـ ع ج) قيادة ‏ممدوح أحمد رضوان 53 سنة مدرس، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ودراجة نارية توك توك قيادة عبد ‏الرحمن عبد العليم كمال 15سنة طالب ويقيم بناحية الرشايدة - دائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة قائد التوك توك‏، مصطفى محمد أحمد 55 ‏سنة، وعبد الرؤوف عطية محمد 50 سنة، ويقيمان بذات الناحية من مستقلى ‏الدراجة النارية توك توك، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام جار الاستعلام عن حالتهم.

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء قيادته السيارة فوجئ بالدراجة النارية تقطع الطريق ‏أمامه فجأة ولم يتمكن من مفاداتها، ونجم عن ذلك تلفيات بالمركبتين، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 228 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة ‏العامة.

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مصر 365