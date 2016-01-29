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الرئيس السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية الـ26

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الرئيس السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية الـ26 الرئيس السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية الـ26

الرئيس – أرشيفية

وصل  منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين والتي تُعقد يومي غد وبعد غد.

وتأتى مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الإفريقية القادمة فى إطار حرص على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وتتمثل أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية فى مناقشة مسألتى الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن تمويل الاتحاد الأفريقي، حيث تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش فى الجلسة المغلقة التى يعقدها رؤساء الدول والحكومات قبل الافتتاح الرسمى لأعمال القمة، والتى ستتناول موضوعات السلم والأمن بالقارة وسُبل تعزيز التعاون الإقليمى حول مكافحة الإرهاب.

ويتضمن برنامج الرئيس عدداً من اللقاءات مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول فى مختلف المجالات، وسيقدم الرئيس تقريراً إلى القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، إذ يتناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التى عقدت فى ديسمبر 2015 والجهود التى بذلتها مصر فى إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن أفريقيا فى قمة باريس.

 

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