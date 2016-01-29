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بالصور.. مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة بمستشفى المحلة

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بالصور.. مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة بمستشفى المحلة بالصور.. مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة بمستشفى المحلة
تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل قسم الاستقبال بمستشفى المحلة العام، بعد أن وضعتها ربة منزل بالقسم وتركتها وهربت.

جثة الطفلة المتوفية بمستشفى المحلة بالغربية (1)

كان العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة عن إشارة من مستشفى المحلة العام، بالعثور على جثة طفلة ترتدى ملابسها كاملة داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.

جثة الطفلة المتوفية بمستشفى المحلة بالغربية (2)

انتقل العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة، للمستشفى وتبين أن الطفلة ترتدى ملابسها كاملة.

جثة الطفلة المتوفية بمستشفى المحلة بالغربية (3)

وبسؤال شهود العيان، أدلوا بقيام سيدة بترك الطفلة فى قسم الاستقبال وفرت هاربة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، يضم ضباط مباحث المحلة لكشف غموض الواقعة.
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