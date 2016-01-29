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جمارك سوهاج تحبط تهريب أجهزة لوحية وهواتف محمولة بـ655 ألف جنيه

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جمارك سوهاج تحبط تهريب أجهزة لوحية وهواتف محمولة بـ655 ألف جنيه جمارك سوهاج تحبط تهريب أجهزة لوحية وهواتف محمولة بـ655 ألف جنيه
أحبطت جمارك مطار سوهاج برئاسة ربيع أحمد سليمان مدير الجمرك، محاولة تهريب 160 جهازا لوحيا "آيباد"، و38 هاتفا محمولا "آيفون"، بقيمة إجمالية 655 ألف جنيه، بحقائب راكبين مصريين قادمين من الكويت.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له، اليوم الجمعة، إنه أثناء تفتيش حقائب ركاب طائرة "إير كايرو" القادمة من الكويت، اشتبه وائل عبد الحميد مأمور جمرك وهشام أنور رئيس قسم، فى أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 114 جهازا لوحيا "آيباد" بقيمة 342 ألف جنيه.

كما تم الاشتباه فى راكب آخر على متن الطائرة وبتفتيشه تم العثور على 46 جهازا لوحيا "آيباد" و38 هاتفا محمولا "آيفون" بقيمة 313 ألف جنيه.

وقرر عبد الرازق الزنط مدير عام جمارك الأقصر وسوهاج تحرير محضرين بالواقعة وضبط المتهمين، والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365