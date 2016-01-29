أمن الجيزة يضبط 4 أشخاص من الوادى الجديد ينتحلون صفة ضباط للنصب والاحتيال

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الجيزة، ومباحث الأمن الوطنى، من ضبط 4 أشخاص من مركز الداخلة بالوادى الجديد، لانتحالهم صفة ضباط شرطة وارتدائهم زى الشرطة، وقيامهم بعمل كمين أمنى على الطريق الدائرى، لاستهداف أحد الأشخاص لاستيقافه والنصب عليه بالزى الشرطى.

وبمرور أحد الضباط على الكمين المزيف، وبعد استيقافه فى الكمين، شك الضابط فيهم وسأل الشخص الذى يرتدى زى ضابط عن سنة ترقيته لرتبة رائد فأجابه بالخطأ، فقام الضابط بالتعامل معهم، وتم القبض عليهم ونقلهم إلى مديرية أمن الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة.

ورد إخطارا أمنيا إلى اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، يفيد بضبط كلا من "أحمد .س.غ " و"محمد .س .ز" و"طارق .أ " وشخص رابع أثناء قيامهم بعمل كمين أمنى وارتدائهم زى رجال الشرطة على إحدى النقاط بالطريق الدائرى، بهدف استيقاف أحد الأشخاص للنصب والاحتيال عليه، وتصادف مرور أحد الضباط على الكمين، ونجح فى ضبطهم، وتم اقتيادهم إلى مقر مديرية الأمن، وتحريز الملابس العسكرية، وتحرير محضرا بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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