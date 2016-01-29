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مئات الفلسطينيين يشيعون جثامين 7 قتلى من حماس فى غزة

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مئات الفلسطينيين يشيعون جثامين 7 قتلى من حماس فى غزة مئات الفلسطينيين يشيعون جثامين 7 قتلى من حماس فى غزة

>شيع مئات الفلسطينيين فى مدينة غزة اليوم الجمعة جثامين سبعة قتلى من كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس" كانوا قضوا داخل نفق أرضى .

وقال نائب رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية فى خطبة الجمعة قبيل انطلاق موكب التشييع من أحد مساجد غزة، إن الحركة وفصائل المقاومة تواصلان "الإعداد والتجهيز للمواجهة القادمة" مع إسرائيل.

وأضاف هنية أن "كتائب القسام حفرت الأنفاق الأرضية لتدافع عن غزة ولتجعلها نقطة الانطلاق نحو كل فلسطين وهى حفرت أنفاقا للمقاومة ضعف أنفاق فيتنام التى تدرس فى المدارس العسكرية".

وذكر هنية أن إعداد حماس "يتم فوق الأرض وتحتها وفى البر والبحر وبما يشمل تطوير صواريخ المقاومة وتجهيز أنفاق الانطلاق لمواجهة العدو وتكبيده الخسائر".

وتابع هنية "يظن البعض أن التهدئة التى تسكت فيها أصوات المدافع للراحة ولكنها معركة يقودها أبطال القسام للإعداد رغم سنوات الحصار والحروب والمؤامرات التى تحاك ضد قطاع غزة".

واستطرد "أن المقاومة فى غزة تعمل بجد، وهى تؤكد لكل المشككين أن لا تعبثوا بمعاناة شعبنا لأننا ممكن أن نعيش بلا خبز وبلا ماء لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا كرامة، وشارك عشرات المسلحين الملثمين فى مواكب تشييع جثامين القتلى وسط هتافات تتوعد بهزيمة إسرائيل.

كانت كتائب القسام أعلنت أمس الخميس عن مصرع سبعة من عناصرها أثر انهيار نفق أرضى فى قطاع غزة كانوا يعملون على ترميمه بعد استهدافه فى الهجوم الإسرائيلى الأخير على القطاع ، وتتهم إسرائيل حماس بحفر عشرات الأنفاق بغرض استخدامها فى شن هجمات ضدها.

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مصر 365