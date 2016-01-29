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الأردن يدين التفجير الإرهابى فى مسجد بالإحساء وتؤكد مساندة السعودية

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الأردن يدين التفجير الإرهابى فى مسجد بالإحساء وتؤكد مساندة السعودية الأردن يدين التفجير الإرهابى فى مسجد بالإحساء وتؤكد مساندة السعودية
أدانت الأردنية الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدا فى محافظة الإحساء شرق المملكة العربية ، ظهر اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومنى، إن الهجوم الإجرامى الذى استهدف الأبرياء فى مسجد الإمام الرضا يثبت مجددا أن الإرهاب الأعمى لا يستثنى أحدا، ويستهدف الجميع.

وأكد الدكتور المومنى، وقوف الأردن بجانب السعودية ضد كل عمل إرهابى يستهدف أمنها واستقرارها.

وقدم "المومنى" باسم الحكومة الأردنية، التعازى والمواساة لحكومة المملكة العربية السعودية، ولأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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مصر 365

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