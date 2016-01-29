الداخلية السعودية: تم الحيلولة دون تمكن انتحاريين من دخول مسجد الرضا بالأحساء

>صرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية بأنه تم الحيلولة دون تمكن شخصين انتحاريين من الدخول إلى مسجد الرضا بحى محاسن بمحافظة الأحساء ، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة اليوم، حيث تمكن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجههما إلى المسجد ، وعند مباشرة رجال الأمن فى اعتراضهما بادر أحدهم بتفجير نفسه بمدخل المسجد فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه ، وضبط بحوزته حزام ناسف.

وأضاف انه قد نتج عن التفجير الانتحارى استشهاد 2 وإصابة 7 من المصلين ، مشيرا الى ان الحادث لايزال محل المتابعة الأمنية .