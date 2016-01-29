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الداخلية السعودية: استشهاد 2 وإصابة 7 فى محاولة تفجير مسجد الرضا بالأحساء

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الداخلية السعودية: استشهاد 2 وإصابة 7 فى محاولة تفجير مسجد الرضا بالأحساء الداخلية السعودية: استشهاد 2 وإصابة 7 فى محاولة تفجير مسجد الرضا بالأحساء
صرّح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية ، أنه تمت الحيلولة دون تمكن شخصيْن انتحاريَّيْن من الدخول إلى مسجد الرضا بحى محاسن فى محافظة الأحساء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، حيث تمكّن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجّههما إلى المسجد، وعند مباشرة رجال الأمن اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تمّ تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه، وضُبط بحوزته حزام ناسف.

وذكرت الداخلية السعودية أن التفجير الإرهابى أدى لاستشهاد 2 وإصابة 7 من المصلين، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.

وكان مقطع متداول على شبكات التواصل الاجتماعى، أوضح أنه تمّ القبض على أحد المشاركين فى الهجوم على المسجد، وهو يرتدى حزاماً ناسفاً، وباشرت الجهات الأمنية التعامل مع الحادث، فيما ينتظر صدور بيانٍ أمنى يكشف تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

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مصر 365

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