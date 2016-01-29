صور| الجيش يدفع بـ 6 منافذ متنقلة للسلع الغذائية لأهالي الوادي الجديد‎

دفع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، الجمعة، بـ6 سيارات ثلاجة ومنافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة بأسعار مخفضة بمحافظة الوادي الجديد.

ويأتي ذلك من خلال مشروع “تحيا مصر”، الذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرح سلع ضرورية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجية.

وجابت السيارات، كافة مراكز المحافظة؛ للوصول بالخدمة إلى أكبر شريحة من أبناء المحافظة.

من جانبه، قال العقيد ايهاب زكريا نور، قائد فرع مشروع الخدمة الوطنية ومجمع الصناعات بالوادي الجديد:”أننا قمنا بتوفير المنفذ المتحرك لتوفير اللحوم الحمراء والدواجن أيضا بأسعار.

وأشار إلى أنه سيتم وضع 3 منافذ بصفة مستمرة في مناطق “البساتين والزهور والشعلة” بمدينة الخارجة، وتحريك 3 منافذ أخرى تجوب قرى مركز الخارجة، على أن يتم الدفع بالمنافذ لجميع مناطق الوادي الجديد بمراكز المحافظة الخمسة خاصة المناطق البعيدة والنائية مثل “الأربعين ولشب جنوب باريس ومركز الفرافرة وقراه وبلاط”.