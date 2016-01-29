إجراءات أمنية مشددة لتأمين مهرجان السينما العربية والأوروبية‎ بالأقصر

وضعت مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة؛ لتأمين فعاليات مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية الذي سينطلق غدًا بمشاركة فنانين من 30 دولة أوروبية وعربية.

وشملت الخطة، التي أشرف عليها اللواء عصام الحملي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، تكثيف التواجد الأمني حول المواقع التي تشهد الفعاليات، وإقامة ضيوف المهرجان، وأيضا المناطق الأثرية والسياحية والفنادق وفي محيط المطار الدولي، وتفتيش كل السيارات وفحص هويات كل القادمين والمغادرين منعا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.

كما تتضمن الخطة، تكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية، من خلال نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية، وتم الدفع ببعض الكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة.