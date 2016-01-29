وزير الشباب يكرم «حمودة» بطل أولمبياد لوس أنجلوس‎ غدًا

يكرم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، غداً السبت، اللاعب محمد أحمد حمودة، ابن مركز الداخلة، والفائز بالمركز الأول بأولمبياد لوس أنجلوس لذوي الاحتياجات الخاصة خلال أغسطس الماضي .

وقال عشماوي، إن اللاعب محمد حمودة، سيتم تكريمه بمقر ديوان الوزارة، وبمكتب الوزير شخصيًا بعد فوزه في لعبة تنس الطاولة بمسابقة الأولمبياد الخاص لتنس الطاولة، التي أقيمت بلوس أنجلوس بأمريكا .

من جانبها، أكدت نجلاء عبد الرحمن، مسئول رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بديوان عام محافظة الوادي الجديد، أن محافظ الاقليم ، اللاعب “حمودة” درع المحافظة، وشهادة تقدير من المحافظة على مجهوداته.

وأضافت نجلاء، أن المحافظة تحرص على تشجيع المواهب الشابة، والمتفوقة رياضيًا، وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي لها، خاصة وأن اللاعب محمد أحمد حمودة، ابن محافظة الوادى الجديد، رفع اسم مصر عالياً بحصوله على بطولة الأولمبياد.