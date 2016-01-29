أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

45 مليون جنيه لإقامة أول فرع لشركة مياه الشرب بالوادي الجديد‎

Google+ Print
45 مليون جنيه لإقامة أول فرع لشركة مياه الشرب بالوادي الجديد‎ 45 مليون جنيه لإقامة أول فرع لشركة مياه الشرب بالوادي الجديد‎

اللواء محمود عشماوي

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية دعمت المحافظة بـ45 مليون جنيه، لإقامة أول فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف عشماوي، أنه التقى مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، ممدوح رسلان؛ لبحث إقامة فرع للشركة القابضة بمدينة الخارجة، وقد تمت الموافقة علي البدء فوراً بهذه الاعتمادات المالية، بشكل مبدئي؛ لحين استكمال باقي الاعتمادات، التي تحتاجها عملية انشاء الفرع، والتي تصل الي 140 مليون جنيه.

وأوضح، أن الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة، التي ليس بها فرع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، ممثلة في شركة قابضة، وهو ما يعيق عملية استكمال وصيانة المرافق، سواء محطات تنقية أو آبار أو شبكات صرف صحي.

وأشار إلى، أن الشركة عقب انشائها ستقوم باستلام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتشغيلها وصيانتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا