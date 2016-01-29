45 مليون جنيه لإقامة أول فرع لشركة مياه الشرب بالوادي الجديد‎

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية دعمت المحافظة بـ45 مليون جنيه، لإقامة أول فرع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف عشماوي، أنه التقى مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، ممدوح رسلان؛ لبحث إقامة فرع للشركة القابضة بمدينة الخارجة، وقد تمت الموافقة علي البدء فوراً بهذه الاعتمادات المالية، بشكل مبدئي؛ لحين استكمال باقي الاعتمادات، التي تحتاجها عملية انشاء الفرع، والتي تصل الي 140 مليون جنيه.

وأوضح، أن الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة، التي ليس بها فرع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، ممثلة في شركة قابضة، وهو ما يعيق عملية استكمال وصيانة المرافق، سواء محطات تنقية أو آبار أو شبكات صرف صحي.

وأشار إلى، أن الشركة عقب انشائها ستقوم باستلام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتشغيلها وصيانتها.