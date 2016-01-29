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الحليب الطازج غنى بالأوميجا 3 أكثر من المبستر ومستخدموه أقل عرضة للربو

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الحليب الطازج غنى بالأوميجا 3 أكثر من المبستر ومستخدموه أقل عرضة للربو الحليب الطازج غنى بالأوميجا 3 أكثر من المبستر ومستخدموه أقل عرضة للربو
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن حليب البقر الطازج يحتوى على العديد من الفوائد أبرزها الأوميجا 3 بالمقارنة بالحليب المبستر أو قليل الدسم أو المجهز.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الأمريكى “Science Daily”، أن تميز الحليب الطازج بغناه بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يفسر جزئيا لماذا الأطفال الذين يستهلكون المنتجات غير المصنعة هم أقل عرضة للإصابة بالربو.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الذين يشربون الحليب الطازج بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالربو مقارنة بالاطفال الذين يستهلكون الحليب المصنع مثل الحليب البودرة أو المبستر، وفقاً للدراسة التى أجريت على حوالى 200 طفل من الذين يعيشون فى المناطق الريفية.

وأوضح الباحثون بقيادة الدكتور لودفيغ ماكسيميليان من جامعة ميونيخ، أن الحليب الطازج يحتوى على مستويات مرتفعة من أحماض اوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الإنسان، والتى تقلل من فرص الاصابة بالربو والعديد من الأمراض الأخرى إضافة إلى أنها تعزز المناعة.

وأضاف واضعو الدراسة أنه يجب تطوير أساليب جديدة لتصنيع الحليب من شأنها أن تضمن إبقاء العناصر المفيدة الموجودة فى الحليب الخام، مع ضمان القضاء على مسببات الأمراض.

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مصر 365