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العربية: إرهابيان استهدفا مسجدا بالإحساء أحدهما فجر نفسه والقبض على الثانى

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العربية: إرهابيان استهدفا مسجدا بالإحساء أحدهما فجر نفسه والقبض على الثانى العربية: إرهابيان استهدفا مسجدا بالإحساء أحدهما فجر نفسه والقبض على الثانى
قالت قناة العربية ، أن اثنين من الإرهابيين استهدفا مسجدا بالإحساء شرق السعودية، حيث فجر أحدهما نفسه، فيما تم إطلاق النار على الآخر، ما أدى إلى إصابته وإلقاء القبض عليه.

وقع هجوم على مسجد بمدينة الإحساء بالسعودية، وقال ناشط نقلا عن شهود لرويترز فى وقت سابق إن انفجارا أعقبه هجوم بالأسلحة النارية استهدف مسجد الإمام الرضا بمنطقة محاسن بالإحساء فى المنطقة الشرقية، وقال سكان إن قوات الأمن تبادل خمسة "إرهابيين" إطلاق النار.

- مقتل 3 فى هجوم على مسجد بالاحساء فى السعودية


>- أول صور من مسجد الإحساء بالسعودية بعد تعرضه لتفجير إرهابى

- العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية

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مصر 365

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