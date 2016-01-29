صحة الشرقية: نقل حالتين من مصابى اشتباكات الإخوان للمستشفى المركزى

قال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، إن إجمالى عدد مصابى أبو حماد 4 حالات جميعهم بشظايا خرطوش، نقلوا للعلاج للمستشفى المركزى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر تحويل حالتين منهم لخطورة إصابتهما من أبو حماد المركزى الأولى لوجود شظايا بالوجه والعين إلى مستشفى الرمد، والثانية نقلت لمستشفى الزقازيق الجامعى لإصابته فى القدم ولعرضه على جراح أوعية دموية فيما تم تقديم العلاج اللازم للحالتين الأخرتين .

كانت اشتباكات قد وقعت بين عدد من الأهالى والإخوان خلال مسيرة للأخيرة، استخدم فيها طلقات الخرطوش، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.