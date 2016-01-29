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متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون صور شهداء الشرطة

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متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون صور شهداء الشرطة متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون صور شهداء الشرطة
نظم اليوم الجمعة متظاهرو القائد ابراهيم، وقفة بساحة الميدان فى ذكرى جمعة الغضب التى تواكب الاحتفالات بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها تحيا ، ولافتة تهنئة للشرطة فى عيدها، وكتبوا عليها "ثوار القائد إبراهيم يهنئون أفراد الشرطة المصرية البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الاستقرار والأمن، و مصر منتصرة بجيشها وشعبها، ولم تهدم أبدا على مر السنين"، كما رفع المتظاهرون صور شهداء الشرطة المصرية.

وأكد المتظاهرون حمايتهم للميدان كأحد الميادين التى ترمز للثورة فى مصر، وعدم ترك الميدان للإخوان خاصة فى ذكرى جمعة الغضب.

وكان المتظاهرون نظموا الوقفات الاحتفالية يومين متتالين فى ذكرى ثورة 25 يناير، وارتدى المتظاهرون "تى شيرتات" بيضاء عليها علم مصر، ومكتوب عليه "ذكرى ثورة 25 يناير، تحيا مصر، اللهم احفظ مصر".

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مصر 365

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