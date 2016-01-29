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بالصور.. متحدو الإعاقة بسوهاج يزورون خليج نعمة بشرم الشيخ

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بالصور.. متحدو الإعاقة بسوهاج يزورون خليج نعمة بشرم الشيخ بالصور.. متحدو الإعاقة بسوهاج يزورون خليج نعمة بشرم الشيخ
زار وفد متحدى الإعاقة بمحافظة سوهاج ومكتب الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج رافعين شعار "بنحب " برئاسة الدكتور هانى السيد أحمد السعيد، بالتعاون مع جمعيات أهلية وجميع مؤسسات ذوى الإعاقة ممثلة فى مؤسسة " الحياة لرعاية المعاقين بسوهاج"، بالإضافة إلى مدرسة الأمل للصم بنين وبنات قطاع خليج نعمة بشرم الشيخ لدعم السياحة.

وقد استقبلهم العميد ربيع عبدالموجود، رئيس قطاع خليج نعمة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بمدينة شرم الشيخ وشباب وأصحاب المحلات والبزارات.

يذكر أن الوفد قام بزيارة شرم الشيخ من يوم 26 يناير وتمتد حتى 31 يناير، ويقيمون بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وأضاف أبو بكر ناصر محمد، مشرف مدرسة الأمل لـ"اليوم السابع" أن الأفواج تضم "الصم والمعاقين حركيا والمكفوفين".

متحدى الإعاقة بسوهاج خلال زيارتهم شرم الشيخ (1)

متحدى الإعاقة بسوهاج خلال زيارتهم شرم الشيخ (2)

متحدى الإعاقة بسوهاج خلال زيارتهم شرم الشيخ (3)

متحدى الإعاقة بسوهاج خلال زيارتهم شرم الشيخ (4)

متحدى الإعاقة بسوهاج خلال زيارتهم شرم الشيخ (5)

متحدى الإعاقة بسوهاج خلال زيارتهم شرم الشيخ (6)

متحدى الإعاقة بسوهاج خلال زيارتهم شرم الشيخ (7)
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مصر 365

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