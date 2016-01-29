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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم في قنا

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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم في قنا مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم في قنا

أرشيفية

لقى شخص مصرعه، الجمعة، وأصيب آخر إثر إصطدام دراجة بخارية كانوا يستقلونها بسيارة مجهولة أمام قرية “القمانة” بنجع حمادى في قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع تصادم بمركز نجع حمادي، وكشفت التحريات عن مصرع “أحمد . م . ح ” 29 سنة عامل، وإصابة  ”أحمد . ف . ح ” 27 سنة عامل، ومقيمان بقرية القمانة، بمركز نجع حمادى؛ نتيجة تصادم الدراجة البخارية التى كانا يستقلانها بسيارة مجهولة وذلك أثناء عودتهما من عملهما بمركز دشنا.

تم نقلهما لمستشفى نجع حمادى العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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