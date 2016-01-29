وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الثابت للصومال في مواجهة الإرهاب

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، الدكتور عبد السلام عمر وزير خارجية الصومال، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى المنعقد في أديس أبابا.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية الصومالية، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريق، والإعداد للقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، والمقرر عقده على هامش القمة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير خارجية الصومال قدم عرضا متكاملا لمسار عملية السلام في الصومال والجهود التي تبذلها الحكومة لاستكمال البنية الدستورية ومؤسسات الدولة الصومالية، بما في ذلك الإعداد للانتخابات، بالإضافة إلى جهود الاتحاد الافريقى لدعم الاستقرار في الصومال.

وأكد الوزير الصومالي، حرص بلاده على استمرار دعم مصر للصومال سياسيا واقتصاديا، واستمرار برامج التعاون القائمة في مجال التدريب والبناء والتنمية لدعم الحكومة الصومالية ومؤسساتها المختلفة.

من جانبه، أكد الوزير سامح شكري، أن العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالصومال، والمصالح الصومالية المصرية في أمن واستقرار القرن الأفريقى والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر تؤكد خصوصية العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن الالتزام المصري بدعم الصومال ومساندة الصومال في مجال مكافحة الإرهاب التزام ثابت ولا حياد عنه.