مصر تتلقى العرض الفني المشترك‎ حول تأثيرات «سد النهضة»

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الدول الثلاث “مصر والسودان وأثيوبيا” تلقت أمس الخميس، العرض الفنى المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين «بى ار ال»، و«ارتليا»، والمسند لهم تنفيذ الدراسات الفنية بخصوص تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان.

وتتضمن الدراسة الأولى تحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التى تصل مصر والسودان علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة فى البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ويعكف حاليا أعضاء اللجنة الثلاثية المصرية على دراسة ومراجعة العرض الفنى المقدم تمهيدا لعقد اجتماع مشترك للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث لمناقشته بحضور ممثلى الشركتين وذلك طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها فى الخرطوم مؤخرًا.