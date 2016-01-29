الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة وشبورة مائية فى الصباح والصغرى بالقاهرة7

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غد السبت، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى تظهر فى الساعات الأولى من الصباح على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر الأحمر معتدل والرياح فيه شمالية غربية، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والبحر المتوسط حالته معتدل والرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

والغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 7 العظمى 18الصغرى 9 العظمى 17الصغرى 7 العظمى 17الصغرى 9 العظمى 17الصغرى 9 العظمى 17الصغرى 9 العظمى 18الصغرى 7 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 5 العظمى 17الصغرى 4 العظمى 14الصغرى 5 العظمى 15الصغرى 7 العظمى 17الصغرى 10 العظمى 21.الصغرى 11 العظمى 22الصغرى 12 العظمى 21الصغرى 5 العظمى 16الصغرى -2 العظمى 12الصغرى 5 العظمى 19الصغرى 3 العظمى 18الصغرى 5 العظمى 18الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 8 العظمى 21الصغرى 7 العظمى 18الصغرى 3 العظمى 18الصغرى 4 العظمى 19الصغرى 7 العظمى 21الصغرى 9 العظمى 22الصغرى 12 العظمى 22الصغرى 14 العظمى 19الصغرى 6 العظمى 20الصغرى 6 العظمى 20الصغرى 10 العظمى 18الصغرى 7 العظمى 16.