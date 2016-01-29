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الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة وشبورة مائية فى الصباح والصغرى بالقاهرة7

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الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة وشبورة مائية فى الصباح والصغرى بالقاهرة7 الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة وشبورة مائية فى الصباح والصغرى بالقاهرة7
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غد السبت، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى تظهر فى الساعات الأولى من الصباح على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر الأحمر معتدل والرياح فيه شمالية غربية، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والبحر المتوسط حالته معتدل والرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
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القاهرة

الصغرى 7 العظمى 18

الإسكندرية

الصغرى 9 العظمى 17

مطروح

الصغرى 7 العظمى 17

بورسعيد

الصغرى 9 العظمى 17

دمياط

الصغرى 9 العظمى 17

بلطيم

الصغرى 9 العظمى 18

الإسماعيلية

الصغرى 7 العظمى 19

السويس

الصغرى 8 العظمى 19

العريش

الصغرى 5 العظمى 17

نخل

الصغرى 4 العظمى 14

طابا

الصغرى 5 العظمى 15

الطور

الصغرى 7 العظمى 17

مرسى علم

الصغرى 10 العظمى 21.

والغردقة

الصغرى 11 العظمى 22

شرم الشيخ

الصغرى 12 العظمى 21

رفح

الصغرى 5 العظمى 16

كاترين

الصغرى -2 العظمى 12

سيوة

الصغرى 5 العظمى 19

المنيا

الصغرى 3 العظمى 18

الفيوم

الصغرى 5 العظمى 18

رأس سدر

الصغرى 8 العظمى 18

أبو سمبل

الصغرى 8 العظمى 21

وسط الدلتا

الصغرى 7 العظمى 18

أسيوط

الصغرى 3 العظمى 18

سوهاج

الصغرى 4 العظمى 19

الأقصر

الصغرى 7 العظمى 21

أسوان

الصغرى 9 العظمى 22

شلاتين

الصغرى 12 العظمى 22

حلايب

الصغرى 14 العظمى 19

الوادى الجديد

الصغرى 6 العظمى 20

قنا

الصغرى 6 العظمى 20

نويبع

الصغرى 10 العظمى 18

السلوم

الصغرى 7 العظمى 16.
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