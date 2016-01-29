الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة وشبورة مائية فى الصباح والصغرى بالقاهرة7

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غد السبت، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
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وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى تظهر فى الساعات الأولى من الصباح على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر الأحمر معتدل والرياح فيه شمالية غربية، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والبحر المتوسط حالته معتدل والرياح شمالية شرقية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 7 العظمى 18
الإسكندريةالصغرى 9 العظمى 17
مطروحالصغرى 7 العظمى 17
بورسعيدالصغرى 9 العظمى 17
دمياطالصغرى 9 العظمى 17
بلطيمالصغرى 9 العظمى 18
الإسماعيليةالصغرى 7 العظمى 19
السويسالصغرى 8 العظمى 19
العريشالصغرى 5 العظمى 17
نخلالصغرى 4 العظمى 14
طاباالصغرى 5 العظمى 15
الطورالصغرى 7 العظمى 17
مرسى علمالصغرى 10 العظمى 21.
والغردقةالصغرى 11 العظمى 22
شرم الشيخالصغرى 12 العظمى 21
رفحالصغرى 5 العظمى 16
كاترينالصغرى -2 العظمى 12
سيوةالصغرى 5 العظمى 19
المنياالصغرى 3 العظمى 18
الفيومالصغرى 5 العظمى 18
رأس سدرالصغرى 8 العظمى 18
أبو سمبلالصغرى 8 العظمى 21
وسط الدلتاالصغرى 7 العظمى 18
أسيوطالصغرى 3 العظمى 18
سوهاجالصغرى 4 العظمى 19
الأقصرالصغرى 7 العظمى 21
أسوانالصغرى 9 العظمى 22
شلاتينالصغرى 12 العظمى 22
حلايبالصغرى 14 العظمى 19
الوادى الجديدالصغرى 6 العظمى 20
قناالصغرى 6 العظمى 20
نويبعالصغرى 10 العظمى 18
السلومالصغرى 7 العظمى 16.
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