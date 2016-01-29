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العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية

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العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية العربية: اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية
قالت قناة العربية إنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم فى الهجوم على مسجد فى الإحساء بالسعودية.
>وقد وقع هجوم على مسجد بمدينة الإحساء بالسعودية، وقال ناشط نقلا عن شهود لرويترز فى وقت سابق إن الانفجارا أعقبه هجوم بالأسلحة النارية، استهدف مسجد الإمام الرضا بمنطقة محاسن بالإحساء فى المنطقة الشرقية. وقال سكان إن قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع خمسة "إرهابيين".
>يذكر أن الحادث أسفر عن سقوط 5 ضحايا فى الإحساء.
>- مقتل 3 فى هجوم على مسجد بالاحساء فى السعودية

- أول صور من مسجد الإحساء بالسعودية بعد تعرضه لتفجير إرهابى

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